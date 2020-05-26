«الخدمات الصحية سبها»: تسجيل أول حالتي إصابة بـ«كورونا» في الجنوب

مقر العزل الصحي بسبها, (أرشيفية: بوابة الوسط)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية سبها، اليوم الثلاثاء، تسجيل أول حالتي إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في المدينة، إحداهما توفيت، وهما أول إصابتين تسجلان في الجنوب.

وأشارت إلى إن الحالتين ليستا لعائدين من السفر، مضيفة أنها ستتقصى سلسلة المخالطين عبر فريق الرصد وتتبع حلقة العدوى، حسب بيان على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وطالبت الإدارة المواطنين بالثبات وعدم الجزع، والتقيد بالحجر الصحي والإجراءات الاحترازية، وفي حالة الشك التواصل مع فرق الاستجابة، مؤكدة التعامل مع الحالات «بمهنية وسرية تامة لبيانات المواطنين».

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وفي سياق متصل، دعا المجلس البلدي سبها المواطنين الى التقيد الكامل بإجراءات العزل، حسب بيان على صفحة البلدية بموقع «فيسبوك».

وأشار إلى أهمية الالتزام بالتباعد الاجتماعي، والاستجابة للنداءات المتكررة للجهات الرسمية في البلدية من أجل صالح الجميع.