المشري في تهنئة عيد الفطر: نتمنى إنهاء أسباب النزاع ورؤية ليبيا تحت حكومة موحدة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 مايو 2020, 03:58 مساء
رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، (أرشيفية: الإنترنت)

وجه رئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، التهنئة إلى الليبيين بعيد الفطر المبارك، اليوم الأحد، متمنيًا توحيد ليبيا تحت حكومة موحدة، وإنهاء أسباب النزاع ورأب الصدع، وترك الخلافات جانبًا، معربًا عن أمله في وجود «وقفات لإعادة تقييم الأوضاع الاجتماعية واللحمة الوطنية وعودة جميع الليبيين إلى حضن الوطن».

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وأعرب المشري في كلمة لمناسبة عيد الفطر عن أمانيه بانتهاء الحرب «بأسرع الأوقات» وعودة البلاد موحدة ليبيا كاملة، حسب صفحة المكتب الإعلامي لمجلس الدولة على موقع «فيسبوك».

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