بين الالتزام بالحظر وأداء الصلاة وتبادل التهاني.. هكذا احتفل الليبيون بعيد الفطر

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 مايو 2020, 02:46 مساء
العاصمة طرابلس خالية تقريبا من المارة في أول أيام عيد الفطر. (الإنترنت)

في حين ساد الهدوء والالتزام بحظر التجول العاصمة طرابلس في أول أيام عيد الفطر المبارك، اليوم الأحد، احتفلت مدن أخرى بالعيد وأدى المواطنون فيها صلاة العيد في المساجد والشوارع.

وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فرض حظر كلي خلال أيام عيد الفطر، فيما أعلنت الحكومة الموقتة من جهتها فرض حظر من الساعة السابعة مساءً إلى السابعة من صباح اليوم التالي.

في قلب العاصمة طرابلس، بدت الشوارع خالية من المارة والمظاهر الاحتفالية؛ بينما انتشرت دوريات للأجهزة الشرطية التابعة لمديرية أمن طرابلس التي أكدت منع الحركة المرورية باستثناء، ما يخص وزارتي الدفاع والداخلية، والأجهزة الأمنية والحرس البلدي والفرق الطبية وفرق الكهرباء والاتصالات وخدمات النظافة العامة.

وفي ترهونة، أدى جموع من أهالي المدينة ترهونة صلاة العيد بالمسجد العتيق في المدينة، وكذلك في تاجوراء شرق طرابلس، حيث أدى مواطنون الصلاة في مسجد الماشين بالمنطقة بعد تطبيق إجراءات احترازية مثل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات واستخدام مواد تعقيم للحد من انتشار فيروس «كورونا».

أما في الجنوب، فقد اختفت مظاهر الاحتفال بمدينة سبها وأغلب المناطق، واقتصرت على الشعائر والتكبير في المساجد بعد صلاة الفجر. ورغم ذلك تبادل المواطنون التهاني بين بعضهم البعض، وفتح بعض المواطنين أبواب بيوتهم وقدموا الحلويات والعصائر للمعيِّدين؛ بينما أدى أهالي بلدة تمنهنت (30 كلم شمال سبها)، ، صلاة العيد.

وخرج سكان البلدة مبكرًا إلى الشارع الرئيسي وافترشوا الأرض، يتقدمهم كبار السن والوجهاء إلى جانب الأطفال بالملابس الجديدة (الزي الشعبي) لأداء صلاة العيد وتلقي التهاني وتناول الأطعمة والحلويات والعصائر بالمناسبة.

كما أدى بعض المواطنين في المنطقة الشرقية صلاة العيد في ساحات كرة القدم، ففي منطقتي الزيتون وبوجرار ببنغازي تجمع عشرات الشباب والأطفال والكبار وأدوا الصلاة، وحرصوا على التقاط صور تذكارية للمناسبة.

وفي مواقع العمل، مثل مجمع مليتة الصناعي التابع لشركة مليتة للنفط والغاز، تجمع الموظفون والعمال الذين يؤدون مهامهم في أول أيام عيد الفطر لتناول الإفطار معًا، وتبادل التهاني؛ بينما التزم رجال الأمن بواجباتهم في مراقبة الشوارع في مختلف المدن.

من جانبها، حرصت هيئات ومؤسسات دولية ودبلوماسية على تهنئة الليبيين بالعيد، مثل السفارة الهولندية لدى ليبيا التي قالت إن «معظم الليبيين يومهم مع الفطيرة بالعسل على الإفطار»، وكذلك فعل مكتب منظمة «يونيسف»، ومكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الذي تمنى السلام لجميع الليبين,

موظفون بمجمع مليتة الصناعي التابع لشركة مليتة للنفط في أول أيام عيد الفطر. (الإنترنت)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صنع الله: الجنوب عاد للعصر الحجري بجمع الحطب للطهي لتعذر إيصال الوقود لهم
ليبيا
ارتفاع معدل الإصابات والوفيات بفيروس «كورونا» في الولايات المتحدة
دولى
«واشنطن بوست»: الولايات المتحدة ناقشت إجراء أول تجربة نووية منذ عقود
دولى
المصري كيشار يستعيد في حوار لـ«الوسط» ذكريات الأمس مع الكرة الليبية
رياضة محلية
تحذير دولي جديد من انعكاسات «كورونا» على معيشة الليبيين
ليبيا
الاقتصاد العالمي يقلص توقعات التعافي من «كبوة كورونا»
اقتصاد
وزير خارجية إيطاليا يناقش مع نظيره التركي الوضع في ليبيا والعملية «إيريني»
ليبيا
خبير روسي: سعر برميل النفط لن يعود إلى فوق مستوى 60 دولارا قبل نهاية 2021
اقتصاد
في مثل هذا اليوم رحلت الشاعرة ليلى صفي الدين السنوسي
ثقافة وفن
السعودية والإمارات تقرران عدم إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد
عربى
اللجنة المركزية تعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات في 6 بلديات
ليبيا
بومبيو للسراج: لا حل عسكريا للأزمة ونسعى لإنهاء معاناة الشعب الليبي
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بريطانيا تبدأ تجربة اختبار فحص لـ«كورونا» يستغرق ساعة واحدة