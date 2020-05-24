بريطانيا تعبر عن قلقها مع تصاعد القتال في ليبيا وتأثيره على المدنيين

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 مايو 2020, 01:15 صباحا
وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي. (الإنترنت)

عبر وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا جيمس كليفرلي، في رسالة لوزير الخارجية بحكومة الوفاق، محمد الطاهر سيالة عن قلقه العميق إزاء تصاعد القتال في ليبيا وتأثيره على المدنيين.

ووفق بيان لـ« خارجية الوفاق» اليوم، دعا  كليفرلي، جميع الأطراف إلى المشاركة على وجه السرعة في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وأكد أنه والمملكة المتحدة ملتزمون تمامًا بمساعدة ليبيا على رسم طريق الاستقرار، كما قدم تهانيه لسيالة والشعب الليبي بمناسبة قدوم عيد الفطر المبارك، متمنيا أن يكون فرصة لعيش حياة مزدهرة وسلمية.

ترامب يدعو لـ«التهدئة سريعا» في ليبيا خلال اتصال مع إردوغان

وفي وقت سابق من السبت، قال البيت الأبيض إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دعا إلى «التهدئة سريعًا» في ليبيا خلال اتصال مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان السبت.

وقالت أنقرة إن البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي اتفقا على مواصلة السعي لتحقيق الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط بما فيها سورية، في حين قال ناطق باسم إردوغان إن «على المجتمع الدولي أن يقف مع تركيا في الصراع الليبي»، وفق وكالة «رويترز».

وسيطرت قوات حكومة الوفاق خلال الأيام الماضية على عدة بلدات وقاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، ودمرت عددًا من أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع التابعة لقوات القيادة العامة.

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