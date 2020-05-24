ترامب يدعو لـ«التهدئة سريعا» في ليبيا خلال اتصال مع أردوغان

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 24 مايو 2020, 12:30 صباحا
إردوغان (إلى اليمين) وإلى جواره ترامب. (الإنترنت)

قال البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا إلى «التهدئة سريعا» في ليبيا خلال اتصال مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان السبت.

وقالت أنقرة إن البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي اتفقا على مواصلة السعي لتحقيق الاستقرار في منطقة شرق البحر المتوسط بما فيها سورية، في حين قال ناطق باسم أردوغان إن «على المجتمع الدولي أن يقف مع تركيا في الصراع الليبي»، وفق وكالة «رويترز»..

ترامب وإردوغان يتفقان على مواصلة التعاون العسكري والسياسي في ليبيا

وسيطرت قوات حكومة الوفاق خلال الأيام الماضية على عدة بلدات وقاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية، ودمرت عددا من أنظمة الدفاع الجوي الروسية الصنع التابعة لقوات القيادة العامة.

وقال الناطق باسم البيت الأبيض جود دير، في بيان «أكد الرئيس ترامب قلقه إزاء تفاقم التدخل الأجنبي في ليبيا وشدد على ضرورة التهدئة السريعة».

وقال الناطق باسم الرئاسة التركية في مقابلة مع تلفزيون (إن.تي.في) إن بلاده «لن تذعن لتهديدات (المشير خليفة) حفتر أو غيره».

وأضاف «على المجتمع الدولي اتخاذ موقف ضد حفتر. نحن بحاجة للعودة إلى الطاولة للتوصل إلى حل سياسي في أقرب وقت ممكن».

 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«واشنطن بوست»: الولايات المتحدة ناقشت إجراء أول تجربة نووية منذ عقود
دولى
المصري كيشار يستعيد في حوار لـ«الوسط» ذكريات الأمس مع الكرة الليبية
رياضة محلية
تحذير دولي جديد من انعكاسات «كورونا» على معيشة الليبيين
ليبيا
الاقتصاد العالمي يقلص توقعات التعافي من «كبوة كورونا»
اقتصاد
وزير خارجية إيطاليا يناقش مع نظيره التركي الوضع في ليبيا والعملية «إيريني»
ليبيا
خبير روسي: سعر برميل النفط لن يعود إلى فوق مستوى 60 دولارا قبل نهاية 2021
اقتصاد
في مثل هذا اليوم رحلت الشاعرة ليلى صفي الدين السنوسي
ثقافة وفن
السعودية والإمارات تقرران عدم إقامة صلاة عيد الفطر في المساجد
عربى
اللجنة المركزية تعلن موعد فتح باب الترشح للانتخابات في 6 بلديات
ليبيا
بومبيو للسراج: لا حل عسكريا للأزمة ونسعى لإنهاء معاناة الشعب الليبي
ليبيا
كريستيانو وميسي الخاسران الأكبران.. ما مصير الكرة الذهبية وجوائز «فيفا»؟
رياضة عالمية
جريدة الوسط: «الوطية» تفتح باب الأسئلة حول مصير حرب العاصمة
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تفسير جديد لتضاريس المريخ