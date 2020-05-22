مديرية أمن غريان تبحث تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين الأصابعة وتفعيل مراكز الشرطة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 مايو 2020, 04:40 مساء
اجتماع بمديرية أمن غريان لبحث تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين الأصابعة, 22 مايو 2020. (مديرية أمن غريان)

بحث مدير أمن غريان عميد عمر حسين الخذراوي، ورؤساء الأقسام بالمديرية (النجدة، المرور والتراخيص، البحث الجنائي)، سبل تنفيذ الخطة الأمنية لتأمين مدينة الأصابعة وآلية تفعيل مراكز الشرطة ومكتب الشؤون الأمنية وباقي الأقسام بالمدينة.

وأكد مدير الأمن في الاجتماع الذي عقد في مديرية أمن غريان اليوم الجمعة، ضرورة تطبيق القانون وحماية الممتلكات العامة والخاصة بمدينة الأصابعة والحفاظ على أرواح المواطنين، وفق بيان لمديرية أمن غريان اليوم.

وأمس الخميس أعلن الناطق باسم قوات حكومة الوفاق عقيد محمد قنونو، دخول «قوات الوفاق» إلى بلدة الأصابعة المحاذية لمدينة غريان، والسيطرة على منطقة جندوبة.

قنونو يعلن دخول «قوات الوفاق» الأصابعة والسيطرة على جندوبة

وجاء الإعلان، بعد فشل التفاوض بين ممثلين عن حكومة الوفاق وأعيان الأصابعة، لتمكين «قوات الوفاق» من الدخول السلمي للبلدة، وفق مصادر محلية.

وبعدها بساعات دعت مديرية أمن غريان، مساء أمس كل منتسبيها من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين بمنطقة الأصابعة غرب البلاد إلى ضرورة الالتحاق بأعمالهم خلال 48 ساعة من الإعلان تأدية للمهام الأمنية المكلفين بها من أجل حفظ الأمن داخل المنطقة.

وحذرت مديرية أمن غريان عبر صفحتيها على «فيسبوك» من أن «كل من يتخلف سوف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها قانونا»، مشددة على أن «الأمر في غاية الأهمية».

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