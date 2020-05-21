مديرية أمن غريان تدعو منتسبيها في الأصابعة إلى الالتحاق بأعمالهم خلال 48 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 مايو 2020, 11:14 مساء
شعار مديرية أمن غريان. (صفحة المديرية على فيسبوك)

دعت مديرية أمن غريان، مساء اليوم الخميس، كافة منتسبيها من ضباط وضباط صف وأفراد وموظفين بمنطقة الأصابعة غرب البلاد إلى ضرورة الالتحاق بأعمالهم خلال 48 ساعة من الإعلان تأدية للمهام الأمنية المكلفين بها من أجل حفظ الأمن داخل المنطقة.

وحذرت مديرية أمن غريان عبر صفحتيها على «فيسبوك» من أن «كل من يتخلف سوف يعرض نفسه للعقوبات المنصوص عليها قانونا»، مشددة على أن «الأمر في غاية الأهمية».

كما طالبت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني عبر صفحتها على «فيسبوك» كافة ضباط وضباط الصف وأفراد وموظفي مديرية أمن غريان بضرورة التقيد والتنفيذ.  

يأتي ذلك بعد إعلان عملية «بركان الغضب» عن سيطرة قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني على بلدة الأصابعة اليوم.

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