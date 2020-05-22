تسجيل 4 مخالفات في محال تجارة الجملة بغات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 22 مايو 2020, 03:00 مساء
أفراد مركز الرقابة على الأغذية خلال تفتيشهم أحد المحال في غات، 21 مايو 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

نفذ أفراد مركز الرقابة على الأغذية والأدوية حملة على جميع محال تجارة الجملة للمواد الغذائية في بلدية غات، حيث سجلوا أربع مخالفات بها.

وتتمثل تلك المخالفات في عدم الاهتمام بالنظافة العامة، وتكديس المواد بشكل يخل بشروط التخزين، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وضبطت الحملة حلوى من «كامارا» بها لون محظور في غالبية المحال، كما سجلت عدم تخصيصها مكانا بدرجة حرارة مناسبة لمنتجات الألبان.

وفي 2 أبريل الماضي، نظم المركز حملة تفتيشية على جميع محال الجزارة بمنطقة البركت في غات، حيث سجل مخالفات صحية، منها خلط اللحوم البيضاء والحمراء في الثلاجات بها، وتدني شروط النظافة.

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