تسجيل مخالفات صحية بمحال الجزارة في غات

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 03 أبريل 2020, 11:02 صباحا
أحد أفراد مركز الرقابة على الأغذية يتفقد ثلاجة بمحل جزارة في غات، 2 أبريل 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

سجل مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، مكتب غات، مخالفات صحية في جميع محال الجزارة بمنطقة البركت بالبلدية.

وخلال تفتيشهم تلك المحال، وجد أفراد المركز خلط اللحوم البيضاء والحمراء في الثلاجات بها، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل «فيسبوك»، أمس الخميس.

كما أشار البيان إلى أن شروط النظافة متدنية، خصوصا خلال مرحلة تجهيز اللحوم المجمدة لبيعها إلى الزبائن، لافتا إلى جمع أصحاب تلك المحلات، وإطلاعهم على الملاحظات المسجلة، مؤكدا أنه ستتخذ معهم إجراءات رادعة.

وأول من أمس، وجه المركز تحذيرا إلى المواطنين من شراء علب السردين، بعد ضبط كميات منها في أحد الأسواق، حيث تبين تزوير تاريخ صلاحيتها.

خلط لحوم بيضاء وحمراء في ثلاجة بأحد محال الجزارة بالبلدية
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