أخذ عينات عشوائية للكشف عن «كورونا» من عناصر «أمن طرابلس»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 21 مايو 2020, 10:00 صباحا
أحد أفراد مركز مكافحة الأمراض خلال أخذه عينة من رجل أمن في طرابلس، 20 مايو 2020، (أمن طرابلس)

أخذ فريق الاستجابة السريعة - طرابلس التابع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض عينات عشوائية للكشف عن فيروس كورونا المستجد من عناصر مديرية أمن طرابلس.

واستهدفت الحملة التي جرت أمس الأربعاء، منتسبي الإدارة العامة للعمليات الأمنية خصوصا الذين يعملون بالدوريات ويشاركون في التمركزات الأمنية بعدة نقاط في المدينة، حسب بيان المديرية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الخميس.

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يأتي الأمر كإجراء احترازي ووقائي ضمن خطة مركز مكافحة الأمراض، وذلك بأخد عينات للأنف عشوائية لمجابهة الوباء.

المسح الطبي الشامل
وسبق أن أطلق المركز برنامج المسح الطبي الشامل، الذي يستهدف الاطمئنان من استقرار الوضع الوبائي في البلاد.

و المركز يوم السبت الماضي، انطلاق المرحلة الأولى في بلديات سوق الجمعة وعين زارة وأبوسليم، كما حدد الجهات المستهدفة وهي مراكز إيواء النازحين، والمحال التجارية من مواد غذائية والخضار والفواكه والمخابز، ومحطات الوقود، والقصابين، فضلا عن إجراء مسوحات مجتمعية للأسر المقيمة بكل منزل في نطاق البلدية المستهدفة.

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