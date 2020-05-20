أخذ عينات من الدفعة الثانية العائدة من مصر في طبرق

سحب عينة من نزيل بأحد مراكز الحجر الصحي في طبرق. (الإنترنت)

شرع فريق الرصد والتقصي التابع للجنة الاستشارية الطبية بطبرق، صباح اليوم الأربعاء، في أخذ عينات من الدفعة الثانية للعائدين من مصر نزلاء الحجر الصحي بفنادق المدينة المختلفة للتأكد من خلوها من فيروس «كورنا المستجد».

وقال المكتب الإعلامي لمركز طبرق الطبي إن العينات المأخوذة هي الثانية لهذه الدفعة العائدة من مصر قبل أيام، منوها بأنهم سيخرجون من الحجر الصحي يوم السبت المقبل.

وأضاف المكتب أن عددهم بلغ 560 مواطنا ومواطنة من مختلف مناطق ومدن ليبيا أخذت منهم العينات وفق استشارات اللجنة الطبية، بشأن وضع آلية لتوزيع فرق الرصد والتقصي للفنادق لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة.

وشددت اللجنة على كل العائدين من الخارج إلى البلاد بضرورة الالتزام بالحجر الصحي وعدم الاختلاط والتباعد الاجتماعي حفاظا على صحة الجميع.