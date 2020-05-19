لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة تعلن نتائج تحاليل 90 مسحة أنفية

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 19 مايو 2020, 12:39 مساء
شعار اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، اليوم الثلاثاء، عدم تسجيل مركز العزل والإيواء التابع لمركز مصراتة الطبي أية حالات جديدة أمس الإثنين، كاشفة عن نتائج تحليل 90 مسحة أنفية للكشف عن فيروس «كورونا المستجد».

وأوضحت اللجنة في إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي في المدينة أن فريق الرصد والتقصي والاستجابة أكد سلبية تحاليل 90 مسحة أنفية بلعومية للكشف عن فيروس «كورونا»، لافتة إلى متابعة الفريق جميع الحالات في حالة حدوث أي تطور.

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وأشار البيان إلى أن مركزي شهداء الزروق للكشف المبكر والكشف والعزل بالمعهد القومي للأورام، لم يستقبلا أية حالات أمس الإثنين، فيما كشف مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر على 5 حالات وهي بصحة جيدة ولا تعاني من أعراض فيروس «كورونا المستجد».

وكشف عن سحب فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة عينتي مسحة أنفية بلعومية لحالتين مختلفتين، وإرسالهما للمختبر المرجعي للمركز الوطني لمكافحة الأمراض للكشف عن فيروس «كورونا».

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