لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة تعلن نتائج تحاليل 21 مسحة أنفية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 02:18 صباحا
شعار اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» في مصراتة، (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة «كورونا» ببلدية مصراتة، السبت، عدم تسجيل دخول أية حالات لمركز العزل والإيواء التابع لمركز مصراتة الطبي أمس الجمعة، كاشفًا عن سلبية نتائج تحليل «كورونا»  لـ21 مسحة أنفية بلعومية.

وقالت اللجنة في إيجازها اليومي عن الوضع الوبائي في المدينة إن فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة سحب 3 مسحات أنفية بلعومية لحالات مختلفة وأرسلها للمختبر المرجعي لمكافحة الأمراض.

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وكشف الإيجاز عن عدم استقبال مركزي «شهداء المقاصبة للكشف المبكر» و«الكشف والعزل بالعمهد القومي للأورام» أية حالات خلال أمس الجمعة.

ومنذ أعلنت ليبيا عن أولى إصابة مؤكدة بالفيروس في مارس الماضي، لم تسجل سوى 64 إصابة، بينها 33 حالة نشطة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 28 حالة، في حين سجلت البلاد وفاة ثلاث حالات متأثرة بإصابتها بالفيروس.

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