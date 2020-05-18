الحاسي يعلن نتيجة المسح العشوائي للكشف عن «كورونا» في بنغازي

نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، نتائج العينات الخاصة بالمسح العشوائي للكشف عن فيروس «كورونا» في مدينة بنغازي.

وقال الحاسي إن اللجنة جمعت عينات 600 حالة في المدينة، وجميعها جاءت خالية من الفيروس، حسب بيان اللجنة الطبية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

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الحاسي سبق أن أشاد باستجابة المواطنين للمسح العشوائي في بنغازي بشكل عام، ونوه بحسن استقبال المجلس المحلي القوارشة للفريق الطبي المكلف بسحب العينات بشكل خاص، وذلك في بيان يوم 8 مايو الماضي.

وبخصوص حظر التجول، شدد الحاسي على ضرورة استمراره في الوقت الراهن، موضحًا اتفاق اللجنة الطبية الاستشارية واللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» في هذا الخصوص، وأكد أن استمرار الحظر يصب في مصلحة الناس خصوصا في ضوء عدم تبين حقيقة الوضع الوبائي في البلاد.