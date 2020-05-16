فريق طبي يتابع الحالة الصحية لنزلاء الحجر في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 16 مايو 2020, 03:47 مساء
الفريق الطبي المكلف بمتابعة أوضاع نزلاء مقار الحجر الصحي في بنغازي، 15 مايو 2020. (الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي في بنغازي)

أعلنت الغرفة المركزية لفرق الرصد والتقصي لمكافحة جائحة «كورونا» في بنغازي، اليوم السبت، مواصلة الفريق الصحي المكلف من الغرفة المركزية بالخدمات الصحية بنغازي زياراته للنزلاء بمواقع الحجر الصحي بالمدينة لمتابعة حالتهم الصحية.

وقالت الغرفة في بيان منشور على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن الفريق أجرى أمس الجمعة، جولة ميدانية شملت كل مواقع الحجر الصحي في مدينة بنغازي لتفقد أوضاع نزلاء الحجر الصحي.

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ولفت البيان إلى متابعة الفريق الحالة الصحية للنزلاء وكشف على العديد من الحالات المرضية، وكذلك جرحى الجيش الخاضعين للحجر، علاوة على صرفه الأدوية وإعداد التقاريرالمفصلة، مشيرًا إلى استمرار عمل الفريق حتى الساعات الأولى من صباح السبت.

يشار إلى أن الفريق الصحي يتكون من أطباء في عدة تخصصات، وعناصر تمريض، وصحة عامة، ومثقفين صحيين، وفنيي مختبرات، ومفتشين صحيين.

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