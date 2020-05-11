مطالب أسر الشهداء والمفقودين أمام رئيس مجلس النواب

رئيس مجلس النواب عقيلة صالح خلال لقاء مع وفد من أولياء الدم وأقارب الشُهداء الأحد. (مجلس النواب)

ناقش رئيس مجلس النواب عقيلة صالح مطالب أسر الشُهداء والمفقودين، وذلك خلال لقاء مع وفد من أولياء الدم وأقارب الشُهداء من عدد من المناطق والمدن.

وطالب وفد أولياء الدم وأُسر الشهداء، الأحد، رئيس مجلس النواب بـ«الإسراع بإنشاء هيئة مستقلة تختص بالشُهداء والمفقودين والجرحى لحل كافة قضايا والمشاكل التي تواجه أسر الشهداء والمفقودين» حسب بيان صحفي نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب.. كما طالبوا عقيلة صالح بـ«تفعيل القوانين الصادرة بشأنهم مع الجهات ذات العلاقة التابعة لرئاسة مجلس الوزراء».

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ووفق بيان محلس النواب، تناول اللقاء مبادرة عقيلة صالح لإنهاء الأزمة الليبية، وأكد الوفد ثقته في خطوات وإجراءات صالح في مقدمتها دعمه الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، ويوم الأحد، ناقش رئيس مجلس النواب مع وفد من مجلس قبائل الجبارنة، مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد والمبادرة السياسية التي طرحها قبل أيام لإنهاء الأزمة الليبية.

وفي 30 أبريل الماضي، أعلن رئيس مجلس النواب مبادرة من ثماني نقاط لإنهاء الأزمة، وترتكز على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة عن الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وإعادة اختيار أعضائها، وعلى الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)، وإعادة كتابة الدستور مع استمرار مجلس النواب إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.