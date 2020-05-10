عقيلة صالح يناقش مبادرته لإنهاء الأزمة الليبية مع مجلس قبائل الجبارنة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مايو 2020, 08:00 مساء
المستشار عقيلة صالح يتوسط وفد مجلس قبائل الجبارنة. (الإنترنت)

ناقش رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مع وفد من مجلس قبائل الجبارنة، مستجدات الأوضاع السياسية في البلاد والمبادرة السياسية التي طرحها قبل أيام لإنهاء الأزمة الليبية، بحسب تصريح المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي عبدالكريم المريمي.

وضم وفد مجلس قبائل الجبارنة ممثلين عن قبائل العبيدات، المغاربة، العواقير، العبيد، العرفة، المجابرة، الجوازي، العريبات، اجلالات، والفوايد، ورئيس المجلس الأعلى لقبائل أزوية.

وقال المريمي عن اللقاء الذي جرى أمس السبت، قدم خلاله مجلس قبائل الجبارنة التهاني لرئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، لمناسبة شهر رمضان.

وأوضح أن اللقاء ناقش «العديد من الموضوعات والقضايا والمستجدات السياسية في البلاد، وكذلك تمت مناقشة المبادرة التي طرحها وعرضها رئيس مجلس النواب على الشعب الليبي باستفاضة».

وأكد وفد مجلس الجبارنة خلال اللقاء دعمه ومساندته مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح عيسى، ودعمهم الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وشددوا على «ضرورة تحرير كافة التراب الليبي من الإرهاب والفوضى وتوحيد الجهود الوطنية في التصدي للعدوان والغزو التركي على ليبيا وإحلال الأمن والاستقرار في كل ربوع الوطن».

اقرأ أيضا:

◾  نص كلمة رئيس مجلس النواب بشأن إعلان المبادرة السياسية لإنهاء الأزمة الليبية
◾  وليامز ترحب بمبادرة عقيلة صالح وتعتبرها «إشارة إيجابية»
◾  الخارجية الروسية: أفكار المستشار عقيلة صالح قد تشكل أساسا للتسوية الليبية الشاملة
◾  بعد مبادرة عقيلة وترحيب السراج.. هل يعلو صوت السياسة على أصوات المدافع في ليبيا؟

وأعلن رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح في 23 أبريل الماضي، عن مبادرة سياسية من ثماني نقاط ترتكز على إعادة هيكلة السلطة التنفيذية الحالية المنبثقة من الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات وإعادة اختيار أعضائها، وعلى الأقاليم التاريخية الثلاثة (برقة وطرابلس وفزان)، وإعادة كتابة الدستور مع استمرار مجلس النواب إلى حين إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

ولقيت مبادرة صالح استحسانا وترحيبا على المستوى الدولي، ورحبت بها كل من الولايات المتحدة وروسيا، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وناقشها قادة الدبلوماسية في كل من فرنسا وإيطاليا، كما لقيت صدى لدى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في طرابلس.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خضوع 3 مسؤولين في فريق البيت الأبيض لمواجهة «كورونا» للحجر الصحي
دولى
دول أوروبية تعيش اليوم الأخير من العزل.. و«كورونا» يواصل انتشاره شرقا وغربا
دولى
أوباما يعتبر إدارة ترامب لوباء كوفيد-19 «كارثة فوضوية»
دولى
النهر الصناعي: اعتداء على محطة كهرباء «النهر 1» وتوقعات بانقطاع المياه عن أغلب ...
ليبيا
‎السراج يتهم قوات القيادة العامة بقصف الأحياء السكنية في طرابلس بمئة صاروخ ...
ليبيا
جدل وتضارب في تونس حول طائرة مساعدات تركية موجهة إلى ليبيا
ليبيا
مؤسسة النفط ترصد خسائر القصف على مستودع مطار معيتيقة
ليبيا
العالم يخرج ببطء من الحجر وسط غموض حول منحى وباء «كورونا المستجد»
دولى
هزتان أرضيتان بالبحر المتوسط شمال شرق مدينة طبرق
ليبيا
نائبة وزير الخارجية الإيطالي: عملية «إيريني» لن تكون بحرية فقط
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يطلق رقم الطوارئ المجاني 195
ليبيا
وفاة طفل في الخامسة بنيويورك جراء مرض يرجح ارتباطه بـ«كورونا»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تسجيل أول إصابة بفيروس «كورونا» في ووهان الصينية منذ أكثر من شهر