الإدارة الجديدة تتسلم مكاتب شركة البريقة في طبرق

العوكلي مع المدير الجديد لشركة البريقة في طبرق. (المؤسسة الوطنية للنفط)

استلم عضو لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط للشؤون الفنية، المهندس عبدالرحمن عبدالسلام العبيدي، صباح اليوم الأحد، مكاتب الشركة في مدينة طبرق من المدير السابق المهندس خيرالله صالح العبيدي، بحسب ما أعلنته المؤسسة الوطنية للنفط عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن مراسم التسليم والاستلام التي جرت بمكاتب شركة البريقة في طبرق حضرها عضو مجلس إدارة المؤسسة جادالله العوكلي «في أجواء تسودها المودة والاحترام والمهنية التامة التي يتميز بها رجال قطاع النفط».

وأثنى رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط في مداخلة بالمناسبة على الدور الذي قام به المهندس خيرالله صالح العبيدي خلال تقلده لهذه المهمة وما صاحبها من صعوبات وتحديات، متمنيا التوفيق والسداد للمهندس عبدالرحمن عبدالسلام العبيدي في مهمته مؤكداً على وحدة وتماسك شركة البريقة والمؤسسة شاكرا كل الجهود الداعمة لذلك.

وتقدم رئيس لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط المهندس إبراهيم أبوبريدعة بالشكر للمدير السابق لمكاتب الشركة في طبرق المهندس خيرالله صالح على جهوده متمنياً أن يكون المهندس عبدالرحمن خير خلف لخير سلف.

اعتراضات على تعيين الإدارة الجديدة

ويأتي ذلك، بعد اعتراضات على تعيين لجنة الإدارة الجديدة للشركة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أبداها مستخدمي الشركة في طبرق ورئيس لجنة متابعة أداء المؤسسة الوطنية للنفط بمجلس النواب إبراهيم العقوري.

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ويوم الخميس، أعلن مستخدمو وعمال الشركة في طبرق، استنكارهم ورفضهم قرار إعادة تشكيل لجنة إدارة الشركة الصادر عن المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، والتأكيد على ولائهم «للشرعية وقرار الحكومة الموقتة الذي يحمل رقم (125) لسنة 2019 الصادر عن المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي».

كما أبدت لجنة متابعة أداء مؤسسة النفط بمجلس النواب «بالغ استغرابها واستنكارها» لتمكين مجلس إدارة شركة البريقة الجديد المعين بقرار من المؤسسة في طرابلس، بمساعدة جهاز مكافحة الظواهر السلبية التابع للقيادة العامة.

وطالب رئيس اللجنة يوسف إبراهيم العقوري، في بيان نشر أمس عبر موقع مجلس النواب، القيادة العامة بتوضيح تعليماتها المشار إليها بتمكين مجلس الإدارة الجديد في إدارة الشركة ببنغازي، وكذلك إعطاء رأيها بشأن رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفي صنع الله، «الذي تلاحقه شبهات بناء على القيادة بعدم نزاهته وانتمائه لتنظيم الإخوان المسلمين ودعم المجموعات الإرهابية، وقد اتخذ مجلس النواب مواقفه تجاهه بناء على ذلك».

ترحيب دولي

ورغم هذه الاعتراضات لقيت الخطوة ترحيبا دوليا، حيث أعلنت البعثات الدبلوماسية لكل من الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ترحيبها بإعادة تشكيل لجنة إدارة الشركة، واصفين القرار بأنه «خطوة للأمام» ومن شأنه أن يسهم في توحيد القطاع ويعزز استقلاله.

وفي الثالث من مايو الجاري تسلمت لجنة الإدارة الجديدة لشركة البريقة مهامها رسميا برئاسة فرج أبوبريدعة من اللجنة السابقة برئاسة عماد بن كورة، بموجب القرار رقم (20) لسنة 2010 الصادر عن المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بشأن إعادة تشكيل لجنة إدارة الشركة.