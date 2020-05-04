صنع الله يرحب بالقيادة الجديدة لشركة البريقة لتسويق النفط

مراسم التسليم والاستلام بين لجنة الإدارة الجديدة والسابقة بشركة البريقة. (المؤسسة الوطنية للنفط)

رحب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بالقيادة الجديدة لشركة البريقة لتسويق النفط بعد يوم من تسلم لجنة الإدارة الجديدة الشركة برئاسة إبراهيم أبوبريدعة مهامها من اللجنة السابقة برئاسة عماد بن كورة، بعد قرار مجلس إدارة المؤسسة بإعادة تشكيل لجنة إدارة الشركة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن مراسم التسليم والتسلم بين لجنة الإدارة الجديدة واللجنة السابقة لشركة البريقة لتسويق النفط جرت أمس الأحد 3 مايو بمقر المؤسسة في طرابلس وعبر الدوائر المغلقة من مدينة بنغازي، بناء على قرار الجمعية العمومية رقم (50) لسنة 2020.

وهنّأ رئيس لجنة الإدارة السابـق للشركة، عماد بن كورة، رئيس لجنة الإدارة الجديدة إبراهيم أبو بريدعة، متمنياً له ولزملائه التوفيـق والسداد في مهمتهم، كما أثنى على مجهودات العاملين بالشركة وتحليهم بروح الفريق وسعيهم الدائم إلى خدمة الوطن والمواطن.

وعبر رئيس لجنة الإدارة الجديدة لشركة البريقة، إبراهيم أبوبريدعة، عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء لجنة الإدارة السابقين على ما قدّموه من جهد طيلة فترة عملهم، مشيراً إلى العديد من التحديات التي نجحت الشركة في اجتيازها بفضل إدارتها الحكيمة، والهمّة العالية والوطنية التي يتحلى بها العاملون بشركة البريقة بمختلف مواقعها في كافة أنحاء البلاد، مؤكداً حرصه على استمرار العمل الدؤوب، والمضي قُدُماً للنهوض بالشركة وتطوير عملياتها.

اقرأ أيضا: إعادة تشكيل لجنة إدارة شركة البريقة لتسويق النفط

من جهته، أشاد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، المهندس مصطفى صنع الله، بلجنة الإدارة السابقة لشركة البريقة لتسويق النفط وأثنى على المجهودات التي بذلتها طيلة فترة توليها مهام الإدارة، مرحبا بالقيادة الجديدة للشركة والأعضاء الجدد، مؤكدا دعم المؤسسة وكافة شركات القطاع لهم.

حضر اجتماع مراسم التسليم والتسلم رئيس وأعضاء لجنة الإدارة السابقة لشركة البريقة لتسويق النفط، عماد بن كورة، ومحمد رحيل، ومسعود اللقّع، ورئيس وأعضاء اللجنة الجدد، إبراهيم أبو بريدعة، وفرج الجعيدي، وعبدالرحمن العبيدي، بالإضافة إلى أعضاء اللجنة المكلّفة من قبل المؤسسة الوطنية للنفط للإشراف على مراسم التسليم والتسلم، بالعيد سالم، ورمضان بن شعبان، والدكتور المحبوب المحبوب دريدر.