السفير الألماني يعلق على قصف مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 10 مايو 2020, 12:18 مساء
السفير الألماني الجديد في ليبيا اوليفر اوفكزا . (بوابة الوسط)


قال السفير الألماني لدى ليبيا أوليفر أوفتشا إن بلاده «تشارك البعثة الأممية القلق والغضب في إدانة الهجمات، التي تفيد التقارير بأنها ارتكبت من قبل القوات التابعة للجيش الوطني الليبي»، وذلك في رد فعل على قصف تعرض له مطار معيتيقة السبت.

وأعاد السفير الألماني نشر بيان صادر أمس السبت عن البعثة الأممية لإدانة قصف معيتيقة، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع «تويتر»، وقال أوفتشا «من يهدد حياة المدنيين طواعية ينتهك القانون الإنساني ويتصرف ضد وحدة الشعب الليبي».

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وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أمس السبت، أن قصف «قوات القيادة العامة» مطار معيتيقة الدولي، أدى إلى تضرر الطائرتين «320» و«330» التابعتين للخطوط الجوية الليبية، إلى جانب احتراق طائرة شحن «يوشن» بالكامل، علاوة على احتراق طائرة خاصة تابعة لشركة «المتحدة» بالكامل.

وقالت البعثة الأممية في بيان، إنه «حسب التقارير وفي مشهد بات مألوفًا جدًا ولكن مروعًا، قصفت قوات تابعة (للجيش الوطني الليبي) مطار معيتيقة اليوم»، لافتة إلى أن قصف المطار جرى بينما «تستعد طائرة لمغادرة طرابلس»، مشيرة إلى تسببه في «أضرار هائلة لطائرتي ركاب مدنيتين وخزانات للوقود وسيارات إطفاء الحرائق وصالة للركاب وأفيد عن وقوع جرحى مدنيين».

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