مؤسسة النفط ترصد خسائر القصف على مستودع مطار معيتيقة

حريق خزانات الوقود لشركة البريقة في مطار معيتيقة، 9 مايو 2020. (مؤسسة النفط)

رصدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، السبت، خسائر تعرُّض مستودع مطار معيتيقة الدولي للنفط، التابع لشركة البريقة لتسويق النفط، للقصف، صباح اليوم.

وحسب البيان، فقد تسبب القصف في إصابة أربعة خزانات إصابة مباشرة، واحتراقها بالكامل، وإصابة ستة خزانات أخرى بأضرار جسيمة؛ بسبب لهب النيران المشتعلة، إلى جانب تضرر منظومة تزويد الطائرات وخرجها من الخدمة، علاوة على إصابة سيارة تزويد وقود طيران الإسعاف الطائر بشكل مباشر.

وأوضحت المؤسسة احتواء المستودع على 10 خزانات وقود الطيران، سعة كل واحد منها 50 ألف لتر.

وأشارت المؤسسة إلى «التعامل مع هذا الحادث المروع بشكل احترافي سريع من قبل رجال الإطفاء بشركة البريقة، الذين تمكنوا من إخماد النيران بالكامل بمساعدة هيئة السلامة الوطنية». وناشدت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها ضرورة «عدم استهداف ما تبقى من منشآت نفطية، فهي مقدرات الشعب الليبي وقطاع النفط يخدم كل الليبيين».

وصباح اليوم، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط تعرض خزانات وقود الطيران التابعة للشركة في مستودع مطار معيتيقة الدولي لإصابة خطيرة، دون أن تذكر تفاصيل الخسائر، وطالبت بـ«الابتعاد عن منشآتها الحيوية التي تمثل مقدّرات الشعب الليبي».

حريق خزانات الوقود لشركة البريقة في مطار معيتيقة، 9 مايو 2020. (مؤسسة النفط)