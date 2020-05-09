مؤسسة النفط ترصد خسائر القصف على مستودع مطار معيتيقة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 09 مايو 2020, 04:13 مساء
حريق خزانات الوقود لشركة البريقة في مطار معيتيقة، 9 مايو 2020. (مؤسسة النفط)

رصدت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، السبت، خسائر تعرُّض مستودع مطار معيتيقة الدولي للنفط، التابع لشركة البريقة لتسويق النفط، للقصف، صباح اليوم.

وحسب البيان، فقد تسبب القصف في إصابة أربعة خزانات إصابة مباشرة، واحتراقها بالكامل، وإصابة ستة خزانات أخرى بأضرار جسيمة؛ بسبب لهب النيران المشتعلة، إلى جانب تضرر منظومة تزويد الطائرات وخرجها من الخدمة، علاوة على إصابة سيارة تزويد وقود طيران الإسعاف الطائر بشكل مباشر.

وأوضحت المؤسسة احتواء المستودع على 10 خزانات وقود الطيران، سعة كل واحد منها 50 ألف لتر.

وأشارت المؤسسة إلى «التعامل مع هذا الحادث المروع بشكل احترافي سريع من قبل رجال الإطفاء بشركة البريقة، الذين تمكنوا من إخماد النيران بالكامل بمساعدة هيئة السلامة الوطنية». وناشدت المؤسسة الوطنية للنفط وشركة البريقة لتسويق النفط التابعة لها ضرورة «عدم استهداف ما تبقى من منشآت نفطية، فهي مقدرات الشعب الليبي وقطاع النفط يخدم كل الليبيين».

وصباح اليوم، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط تعرض خزانات وقود الطيران التابعة للشركة في مستودع مطار معيتيقة الدولي لإصابة خطيرة، دون أن تذكر تفاصيل الخسائر، وطالبت بـ«الابتعاد عن منشآتها الحيوية التي تمثل مقدّرات الشعب الليبي».

حريق خزانات الوقود لشركة البريقة في مطار معيتيقة، 9 مايو 2020. (مؤسسة النفط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

هزتان أرضيتان بالبحر المتوسط شمال شرق مدينة طبرق
ليبيا
نائبة وزير الخارجية الإيطالي: عملية «إيريني» لن تكون بحرية فقط
ليبيا
«مكافحة الأمراض» يطلق رقم الطوارئ المجاني 195
ليبيا
وفاة طفل في الخامسة بنيويورك جراء مرض يرجح ارتباطه بـ«كورونا»
دولى
«فرانس برس»: واشنطن تعرقل تصويتا على مشروع قرار حول «كورونا» في مجلس الأمن
دولى
مقتل 15 شخصا في القصف العشوائي على طرابلس خلال 48 ساعة
ليبيا
فرقاطة فرنسية تبدأ مهمة «إيريني» قبالة السواحل الليبية
ليبيا
بسبب «كورونا».. تعديل نظام التبديلات في مباريات كرة القدم
رياضة عالمية
مستشفيات بنيويورك: لا فعالية مثبتة لعقار«هيدروكسيكلوروكين» في معالجة مرضى ...
دولى
المسماري: الفرق الفنية أعادت 4 طائرات حربية إلى العمل
ليبيا
جريدة «الوسط»: تسخين في الجبهات يواكب مزاد المبادرات
ليبيا
تونس تسمح بهبوط طائرة مساعدات طبية تركية موجهة إلى ليبيا بشرطين
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

لهذا «كورونا» أكثر فتكا بالذكور من النساء