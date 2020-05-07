صيانة خط كهرباء الجزيرة في طرابلس

فنيون يجرون أعمال صيانة في خط الكهرباء الجزيرة بطرابلس، 7 مايو 2020، (شرك الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء الانتهاء من صيانة خط كهرباء الجزيرة، الذي تعرض للقطع في وقت سابق.

واستمرت أعمال الإصلاح لأكثر من ست ساعات، وقد عاد التيار الكهربائي إلى منازل المواطنين في المنطقة، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وبالتزامن أيضا، نفذت فرق الصيانة في الشركة أعمال استبدال سلك مقطوع على خط المزرعة في منطقة الأصابعة، إضافة إلى صيانة كابل ضغط عالي 11 ك.ف، يربط بين محطة 30 الكاسح ومحطة فرعية بمدرسة الكاسح في تاجوراء.

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واستبدل فنيو الشركة أسلاكا مسروقة بطول 800 متر على خط كهرباء سبالة الشيخ، بطريق المجمع الصناعي تاجوراء.

وفي سياق متصل، أعلنت صفحة أخبار قطاع الكهرباء درنة، على موقع «فيسبوك»، انقطاع التيار الكهربائي عن المدينة، اليوم الخميس، نتيجة فصل دوائر التميمي المسؤولة عن التغذية الكهربائية لها.