«بركان الغضب» تنشر صور «آثار قصف» الكلية العسكرية أمس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 05 مايو 2020, 01:50 مساء
أضرار لحقت بأحد جدران الكلية العسكرية في الهضبة جراء القصف، 4 مايو 2020، (بركان الغضب)

أعلنت عملية «بركان الغضب» تعرض الكلية العسكرية بمشروع الهضبة إلى قصف مدفعي أمس الإثنين.

ونشرت العملية على صفحتها بموقع «فيسبوك» صورًا لـ«آثار الدمار» التي لحقت بالكلية جراء القصف، دون أن تشير إلى وقوع ضحايا من عدمه. ولم يتسنَ لـ«بوابة الوسط» التأكد من المعلومات من مصدر مستقل.

يذكر أن الكلية تعرضت إلى قصف جوي 5 يناير الماضي، ما أسفر عن مقتل 30 طالبًا وإصابة 33 آخرين، وفق إحصائية رسمية.

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وحينها، اتهم المجلس الرئاسي «طيرانًا أجنبيًّا داعمًا» لقوات القيادة العامة بتنفيذ الهجوم، بينما نفت القيادة العامة، على لسان الناطق الرسمي اللواء أحمد المسماري، مسؤوليتها عن الحادث، وقال: «إن التفجير كان من داخل الكلية وليس من خارجها».

الركام الناتج عن القصف
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