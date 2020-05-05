وصول 22500 طن حبوب شعير و8 آلاف رأس أغنام إلى ميناء بنغازي

شحنة أغنام وصلت إلى ميناء بنغازي البحري، 4 مايو 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري استقبال أرصفة الميناء سفينتي شحن تحويان أطنانا من حبوب الشعير وآلاف رؤوس الأغنام.

وقال الناطق باسم إدارة الميناء، مفتاح الشهيبي، إن الميناء استقبل، الإثنين، سفينة نقل المواشي «نادير» الوكيل الملاحي لشركة «المسار» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 8 آلاف رأس من الأغنام قادمة من دولة إسبانيا، وذلك حسب بيان منشور على صفحة الميناء بموقع «فيسبوك».

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كما رست على أرصفة الميناء سفينة نقل الحبوب «بريدل» الوكيل الملاحي لشركة «الشيمة» للتوكيلات الملاحية وعلى متنها 22500 طن من حبوب الشعير، حسب الشهيبي.

وكان الميناء استقبل، السبت الماضي، سفينتي شحن على متنهما سلع وبضائع مختلفة إلى جانب سيارات مستوردة من السوق الكورية.

محتويات سفينة شحن يتم تفريغها بميناء بنغازي البحري، 4 مايو 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)