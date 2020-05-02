ميناء بنغازي يستقبل 1254 سيارة مستوردة من كوريا

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مايو 2020, 05:50 مساء
سيارات مستوردة من السوق الكورية على أرصفة ميناء بنغازي البحري، 2 مايو 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)

أعلنت إدارة ميناء بنغازي البحري، اليوم السبت، استقبال أرصفة الميناء سفينتي شحن على متنهما سلع وبضائع مختلفة إلى جانب سيارات مستوردة من السوق الكورية.

ورست سفينة نقل الحاويات «لوتس» الوكيل الملاحي لشركة «عبر أعالي البحار» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 311 حاوية محملة بكل البضائع والسلع المختلفة، حسب تصريحات نقلتها صفحة الميناء على موقع «فيسبوك» عن الناطق باسمه، مفتاح الشهيبي.

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وقال الشهيبي إن الميناء استقبل كذلك سفينة نقل السيارات «كوسوكو شنقهاي»، الوكيل الملاحي لشركة «ميار ليبيا» للتوكيلات الملاحية، وعلى متنها 1254 سيارة قادمة من السوق الكورية.
 

سيارات مستوردة من السوق الكورية على أرصفة ميناء بنغازي البحري، 2 مايو 2020. (صفحة الميناء على فيسبوك)
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