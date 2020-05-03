إدارة الخدمات الصحية بسبها تتسلم من «صحة الوفاق» جهاز PCR للكشف على فيروس كورونا

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 03 مايو 2020, 12:31 صباحا
وصول جهاز PCR للكشف على فيروس كورونا لإدارة الخدمات الصحية بسبها, 2 مايو 2020. (بوابة الوسط)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بسبها، أنها تسلمت السبت، جهاز PCR للكشف على فيروس كورونا من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

وكان الإدارة تسلمت الخميس، شحنة من التجهيزات والمستلزمات والمعدات الطبية مقدمة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس لدعم البلدية في مواجهة جائحة فيروس «كورونا المستجد».

وقال مدير مكتب الخدمات الصحية في سبها، الدكتور عادل عويدات، لـ«بوابة الوسط» إن التجهبزات التي وصلت من طرابلس اشتملت على مجموعة من الأدوية والمستلزمات وأجهزة ومعدات طبية كأسرة العناية الفائقة وأجهزة تنفس صناعي، وتخطيط القلب، والصدمة الكهربائية، قياس نسبة الأكسجين في الدم، وشاشة مراقبة الوظائف الحيوية، وكذلك أجهزة للحقن الوريدي، ولشفط السوائل، وسماعات طبية وجهاز قياس ضغط وحاملة محاليل ومقياس حرارة إلكتروني، وجهاز تخدير.

«صحة الوفاق» تقدم شحنة أدوية وتجهيزات طبية لمكتب الخدمات الصحية بسبها

وأوضح عويدات أن هذه المعدات والأجهزة ستسهم في تجهيز مقر العزل الصحي بسبها، مشيرا كذلك إلى أنها تضمنت بعض التجهيزات المتعلقة بالوقاية الشخصية للممارسين الصحيين والمصابين داخل أماكن العزل، تشتمل على: أغطية أسرة، ملابس واقية كاملة، نظارات طبية وواقيات وجه، قفازات طبية، ماسكات طبية، ماسكات نوع N95، معقمات أيدي وكحول.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس «كورونا» في السعودية.. 1362 حالة خلال 24 ساعة
عربى
ارتفاع قياسي للإصابات بفيروس «كورونا» في السعودية.. 1362 حالة خلال 24 ساعة
عربى
بطارية تعمل لأكثر من 1.6 مليون كيلومتر
سيارات
كوريا الشمالية تنشر صورا لأحدث ظهور لكيم جونغ-أون
دولى
الولايات المتحدة تجيز استخدام عقار رمديسفير لعلاج مرضى «كورونا»
دولى
مصر تسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات «كورونا» وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 406
عربى
في مثل هذا اليوم رحل الكشاف الخلوق عبدالحميد عمران
ثقافة وفن
ترامب يربط انتشار «كورونا» بمختبر صيني ويتوعد بفرض رسوم على بكين
دولى
الخارجية الإماراتية: نتمسك بالحل السياسي في ليبيا عبر مسار مؤتمر برلين
ليبيا
عقيلة صالح: لا خلاف مع حفتر.. ومبادرتي تستند إلى الأعراف الاجتماعية
ليبيا
بيان العبيدات والمرابطين يتجاهل «التفويض» ويؤكد أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي ...
ليبيا
«هيومن رايتس» تطالب الإمارات بتعويض ضحايا مصنع استهدفته طائراتها في طرابلس
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أهمية تنظيف الأسنان في مواجهة «كورونا»