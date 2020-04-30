«صحة الوفاق» تقدم شحنة أدوية وتجهيزات طبية لمكتب الخدمات الصحية بسبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الخميس 30 أبريل 2020, 11:01 مساء
المعدات والأدوية والتجهيزات الطبية التي وصلت من طرابلس إلى سبها. (تصوير: رمضان كرنفودة)

تسلم مكتب الخدمات الصحية في بلدية سبها، اليوم الخميس، شحنة من التجهيزات والمستلزمات والمعدات الطبية مقدمة من وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني في طرابلس لدعم البلدية في مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد,

وقال مدير مكتب الخدمات الصحية في سبها، الدكتور عادل عويدات، لـ«بوابة الوسط» إن التجهبزات التي وصلت من طرابلس اشتملت على مجموعة من الأدوية والمستلزمات وأجهزة ومعدات طبية كأسرة العناية الفائقة وأجهزة تنفس صناعي، وتخطيط القلب، والصدمة الكهربائية، قياس نسبة الأوكسجين في الدم، وشاشة مراقبة الوظائف الحيوية، وكذلك أجهزة للحقن الوريدي، ولشفط السوائل، وسماعات طبية وجهاز قياس ضغط وحاملة محاليل ومقياس حرارة إلكتروني، وجهاز تخدير.

وأوضح عويدات أن هذه المعدات والأجهزة ستسهم في تجهيز مقر العزل الصحي بسبها، مشيرا كذلك إلى أنها تضمنت بعض التجهيزات المتعلقة بالوقاية الشخصية للممارسين الصحيين والمصابين داخل أماكن العزل، تشتمل على: أغطية أسرة، ملابس واقية كاملة، نظارات طبية وواقيات وجه، قفازات طبية، ماسكات طبية، ماسكات نوعN95, معقمات أيدي وكحول.

يشار إلى أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني قدمت في الأيام الماضية دعما لبلديات الجنوب تضمن سيارات ومعدات وأجهزة ومستلزمات طبية لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد.

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