الحاسي يعلن نتائج تحليل «كورونا» لـ13 عينة

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 02 مايو 2020, 01:15 صباحا
الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي. (أرشيفية: الإنترنت)

قال نائب رئيس اللجنة الطبية الاستشارية، الناطق الطبي الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» بالحكومة الموقتة، الدكتور أحمد الحاسي، إن معمل «كوفيد-19» استقبل 13 حالة اشتباه بفيروس «كورونا» المستجد خلال الساعات الـ24 الأخيرة وكانت نتائج جميعها سلبية.

وأضاف الحاسي في الإيجاز الصحفي للجنة الاستشارية عن الوضع الوبائي في البلاد، الجمعة، أن أجمالي ما استقبله معمل «كوفيد-19» في الكويفية ومركز بنغازي الطبي من عينات بلغ 413 عينه وكلها كانت سالبة، لافتًا إلى أن فرق الرصد والتقصي أكملوا، اليوم، سحب 891 عينه من المواطنين الذين دخلوا من منفذ امساعد البري، حسب تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الليبية «وال».

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وأشار إلى تدريب فرق من امساعد وطبرق والبردي على سحب العينات، كاشفًا عن افتتاح معمل في منفذ امساعد خلال الأيام المقبلة في ضوء استمرار تدفق المواطنين الليبيين العالقين في جمهورية مصر العربية.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض أعلن، الجمعة، تسجيل ليبيا إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا» المستجد لترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلاد إلى 63 حالة، بينها ثلاث حالات وفاة، فيما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 18.

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