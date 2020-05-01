ليبيا تسجل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 01 مايو 2020, 04:25 مساء
مقر المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، تسجيل ليبيا إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد»، وذلك ضمن 148 عينة أجرى المختبر المرجعي لصحة المجتمع التابع للمركز تحاليل لها.

وقال مركز مكافحة الأمراض، في بيان منشور على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن المختبر المرجعي التابع له تسلم 148 عينة لتؤكد نتائج التحاليل إصابة شخصين مخالطين بالفيروس، وذلك دون أن يذكر المركز مزيد التفاصيل عن المصابين الاثنين أو أماكن وجودهما، بينما كانت نتيجة 146 عينة سالبة.

وبهذا الإعلان ترتفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا إلى عشرة أشخاص، فيما يخضع العشرات يوميًا للتحاليل الخاصة بالكشف عن الفيروس للاشتباه في إصابتهم.

وبهذا الإعلان تستقر الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في ليبيا عند 63 حالة، بينها ثلاث وفيات، فيما تعافى 18 شخصًا من الفيروس، وبلغ عدد العينات التي فحصت 1949.

تسجيل ثالث حالة وفاة بفيروس «كورونا» في ليبيا
وأعلن في طرابلس، الخميس، عن تسجيل حالة وفاة ثالثة بفيروس «كورونا المستجد»، بحسب بيان وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وقال مدير إدارة الطوارئ بوزارة الصحة، الدكتور توفيق حريشة، إن حالة الوفاة الثالثة بالفيروس تعود لـ«امرأة كانت تتلقى العلاج بمركز معيتيقة للعزل الصحي، وتبلغ من العمر 92 سنة، وهي حالة مخالطة لحالة الوفاة الثانية بفيروس كورونا».

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وأشار حريشة إلى أن الحالة دخلت مركز العزل الصحي بمعيتيقة منذ عشرة أيام بعد أخذ العينات وظهورها موجبة، وتم وضعها تحت الملاحظة الطبية والعناية حتى دخلت في وضع حرج، ووافتها المنية» ظهر اليوم.

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