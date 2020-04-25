اليوم.. بلدية طبرق تبدأ استقبال المواطنين العالقين في مصر عبر منفذ امساعد البري

منفذ امساعد البري, (الإنترنت)

كشف رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، بدء استقبال المواطنين العالقين في مصر، مساء اليوم السبت، عبر منفذ امساعد البري.

وحسب المكتب الإعلامي لبلدية طبرق، سيتم وضع مواطني مدينة طبرق في فنادق «دار السلام» و«باب طبرق» و«زين»، بينما مواطنا بلديتي امساعد وبئر الأشهب في فنادق «الجمل» وإستراحة «الطرق السريعة».

إغلاق منفذ امساعد البري ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»

من جانبه قال الناطق باسم مديرية أمن طبرق النقيب صفي الدين خطاب، لـ«بوابة الوسط»، «بعد التواصل مع اللجنة العليا لمواجهة كورونا، توصلت اللجنة الفرعية طبرق إلى إمكانية إعادة أكثر من 400 مواطن ليبي عالقين بمصر عن طريق منفذ امساعد البري».

ولفت خطاب، إلى استئجار 35 حافلة تخصص لنقل المواطنين من منفذ امساعد الحدودي إلى طبرق والبلديات المجاورة.