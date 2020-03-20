إغلاق منفذ امساعد البري ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا»

إغلاق منفذ امساعد البري, 20 مارس 2020 (الإنترنت)

أغلقت السلطات بمنفذ امساعد البري، أبواب المنفذ صباح اليوم، الجمعة، بشكل موقت كإجراء احترازي خوفا من انتشار فيروس «كورونا».

وقال مصدر مطلع إلى «بوابة الوسط»، إن قوات من مديرية أمن منفذ امساعد وقوات تابعة للقيادة العامة أغلقت منفذ امساعد البري، بناء على تعليمات اللجنة المكلفة بإغلاق المنافذ البرية والجوية والبحرية خوفا من فيروس «كورونا».

تشكيل لجنة أزمة في بلدية إمساعد لمواجهة فيروس كورونا

وأضاف المصدر أن القوات الموجودة بالمنفذ قامت أيضا، بعملية تنظيف وتعقيم للمنفذ بشكل كامل، وأخذ كل الإجراءات الاحترازية لمراقبة منفذ امساعد البري.

وقبل أيام شكل المجلس التسييري لبلدية امساعد، لجنة أزمة تختص باتخاذ الإجراءات اللازمة حيال التصدي لفيروس «كورونا».

وقال رئيس المجلس التسييري للبلدية، صالح معوض، في تصريحات إلى «بوابة الوسط»، إن اللجنة شكلت برئاسته وبعضوية مسؤولي قطاعات البلدية من مديرين ومنسقين ومراقبين.