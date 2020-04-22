مقترح بتجهيز جناح بمجمع العيادات في سرت مقرا لعزل المصابين بـ«كورونا»

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | الأربعاء 22 أبريل 2020, 01:45 مساء
اجتماع اللجنة الاستشارية لمكافحة «كورونا» في بلدية سرت، 21 أبريل 2020، (بلدية سرت)

استعرضت اللجنة الاستشارية الطبية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في بلدية سرت مقترح تجهيز جناح العزل بمجمع العيادات للاستفادة منه كمقر لعزل المصابين، وجلب الأجهزة والمعدات الطبية المخصصة لمكافحة الوباء.

وتناول الاجتماع، الذي انعقد أمس الثلاثاء، استلام مستشفى ابن سين التعليمي عددا من الأجهزة والمعدات الطبية المخصصة لمواجهة الوباء.

وقال المسؤول الإعلامي بالمجلس التسييري للبلدية، محمد الأميل إن الاجتماع استعرض أماكن الحجر الصحي المحددة مسبقا، وتابع عمل فرق الرصد والاستجابة السريعة.

اقرأ أيضا: عودة الأنشطة التجارية في سرت باستثناء محال الملابس والمقاهي والمطاعم

وشهد الاجتماع اقتراح تكليف أعضاء من اللجنة بمهمة متابعة تلك الفرق، مع التوجيه بتكليف أطباء الامتياز ببعض المهام، ومتابعة تواجدهم بالأعمال التي كلفوا بها، والتأكد من توفير أجهزة الرش والتعقيم للأماكن المستهدفة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

لجنة مجابهة «كورونا» بمصراتة: مركز العزل لم يستقبل إلا حالة واحدة
ليبيا
القبلاوي: سفارتنا في لندن تتواصل مع أسرة الدكتور التيناز لتقديم كل المساعدات
ليبيا
متظاهرو لبنان يعودون إلى الشوارع «في سياراتهم» بسبب «كورونا»
عربى
الرئاسة الجزائرية: التحفظ على تعيين لعمامرة مبعوثا إلى ليبيا «إخفاق للأمين العام...
ليبيا
رويترز: ترامب سيدرس وقف واردات النفط من السعودية
اقتصاد
انتشار واسع لمقطع فيديو لشرطي يغني الأوبرا
منوعات
معلومات عن خطورة الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية
دولى
وفاة عبدالرحيم الكيب إثر نوبة قلبية
ليبيا
ماذا يعني انهيار سعر عقود الخام الأميركي إلى ما دون الصفر؟
ليبيا
قرار أممي يطالب بإتاحة اللقاحات المستقبلية لـ«كورونا» بصورة «عادلة»
دولى
السعودية تعلن تعليق الصلوات الخمس والتراويح بالحرمين في شهر رمضان
عربى
بالصور.. «صحة الموقتة» تحتفل بانتهاء الحجر الصحي للعناصر الطبية بمستشفي الكويفية...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

«الضباب الدماغي» أغرب أعراض الإصابة بـ«كورونا»