روسيا: على الاتحاد الأوروبي الحصول على موافقة الأمم المتحدة بشأن مراقبة حظر تصدير الأسلحة إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 06:04 مساء
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، (أرشيفية: الإنترنت)

حثت روسيا الاتحاد الأوربى، اليوم، على الحصول على موافقة مجلس الأمن الدولى على عمليته العسكرية لفرض حظر الأسلحة على ليبيا.

وقال وزير الخارجية سيرغي لافروف، عبر الفيديو لأعضاء نادي جورشاكوف للدبلوماسية العامة، إن عدم استعداد الاتحاد الأوروبي لإطلاع الأمم المتحدة على تفاصيل العملية «يثير أسئلة».

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وأضاف لافروف، مشيدًا بفكرة مراقبة الامتثال باعتبارها «نبيلة»: «قلنا لأصدقائنا الأوروبيين إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يأتي إلى مجلس الأمن الدولي ويقول: إن مجلس الأمن الدولي أعلن حظر الأسلحة، نحن - الاتحاد الأوروبي - نريد القيام بعملية خاصة أخرى لرصد الامتثال للحظر.. لذلك نطلب من مجلس الأمن دعم نهجنا».

وأضاف: «حقيقة أن الاتحاد الأوروبي يحاول تجنب تقديم أفكاره إلى مجلس الأمن الدولي تثير تساؤلات حول أسباب هذا الموقف».

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