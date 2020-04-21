إغلاق محال تبيع مواد غذائية محظورة ولحوما فاسدة في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 21 أبريل 2020, 03:53 مساء
لحوم في محل تم إغلاقه لبيعه منتجات فاسدة في طرابلس، 21 أبريل 2020 (الحرس البلدي طرابلس)

أغلق جهاز الحرس البلدي في طرابلس، اليوم الثلاثاء، ثلاثة محال، اثنان منها يبيعان مواد غذائية منتهة الصلاحية، والثالث يبيع لحومًا فاسدة.

وأوضح الجهاز أن أعضاء مكتب التحري وجمع المعلومات أغلقوا محلين لبيع المواد الغذائية بمنطقتي رأس حسن وزاوية الدهماني، بعد ضبط كميات من المواد المحظورة ومنتهية الصلاحية، معروضة للبيع، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، حسب صفحة الجهاز على موقع «فيسبوك».

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كما أغلق أعضاء الجهاز المكلفين العمل مع لجنة الأمن الغذائي، بالشمع الأحمر، محلًا يبع اللحوم، ضبط داخله لحوم فاسدة وغير صالحة للاستهلاك البشري، وتمت إحالة المسؤول عنه إلى التحقيق، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة معه.

ويسمح لمحال المواد الغذائية واللحوم بالعمل كاستثناء من حظر التجول المفروض من قبل حكومة الوفاق لمدة 10 أيام، بدأت في 17 أبريل الجاري وتنتهي 27 أبريل. 

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