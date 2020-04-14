ضبط مخالفات بمجازر وسلخانات اللحوم والدواجن في أوباري

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 12:14 مساء
موظفون بمركز الرقابة على الأغذية خلال التفتيش على مجزر دواجن في أوباري. (الإنترنت)

أعلن المركز الوطني للرقابة على الأغذية والأدوية، اليوم الثلاثاء، ضبط مخالفات في جولة ببلدية أوباري، وذلك خلال زيارة توعية لعدد من المجازر وسلخانات اللحوم والدواجن.

وقال المركز في بيان إن المخالفات المضبوطة متعلقة بالترخيص وبالشروط الصحية والنظافة العامة، وإحالتها إلى الجهات المختصة، مشيرًا إلى أنه قام بالجولة بالتعاون مع شعبة التفتيش على الأغذية والأدوية بفرع الحرس البلدي ومكتب الصحة الحيوانية «وادي الحياة».

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في الوقت ذاته، قام مكتب المركز في الزنتان برفقة عناصر الحرس البلدي بجولة في محلات وأسواق بيع المواد الغذائية بالمدينة، وشملت سوق الوادي والسوق العام، وعددًا من المحال الأخرى، منبهًا بأن الوضع فيها كان جيدًا من حيث النظافة وترتيب البضائع ووضع التهوية والتبريد.

غير أنه لفت إلى وجود كميات قليلة من بعض المواد منتهية الصلاحية، تمت مصادرتها من قبل مكتب الحرس البلدي، مشيرًا إلى تقديم بعض الملاحظات المهمة لطريقة حفظ المواد الغذائية وتجديد بعض الشهادات الصحية لبعض العمال.

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