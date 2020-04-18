تفعيل تمركز أمني على حدود إجدابيا لإحكام السيطرة على الشاحنات القادمة من المنطقة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 18 أبريل 2020, 07:49 مساء
تفعيل تمركز أمني بالحدود الإدارية لإجدابيا, 18 إأريل 2020 (مديرية أمن إجدابيا)

قرر مدير أمن إجدابيا، العقيد ونيس أحمد الشكري، تفعيل تمركز أمني بالحدود الإدارية للمديرية، 40 كلم غرب المدينة لتفادي الازدحام على مدخل إجدابيا الغربي ولإحكام السيطرة على المركبات الآلية والشاحنات القادمة من المنطقة الغربية.

وبحسب بيان لمديرية أمن إجدابيا اليوم، تم إعداد التمركز من قبل قسم الأشغال بالمديرية من إمكانات وإنارة وجميع ما يلزم أفراد الأمن.

ولفت البيان إلى أن إعادة تفعيل التمركز تأتي تنفيذًا لتعليمات اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» ولقرارات وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، بشأن عدم التنقل بين المدن منعًا لعدم تفشي الوباء.

وأوضح البيان أن التمركز سيكون بإشراف رئيس الخطة الأمنية العقيد عبدالرحيم محمد عبدالرحيم، وبحسب القرار فإن التمركز تقع تبعيته لمديرية أمن إجدابيا، ومشكَّل من قسم شرطة النجدة وقسم البحث الجنائي وقسم المرور والتراخيص بالمديرية.

تفعيل تمركز أمني بالحدود الإدارية لإجدابيا, 18 إبريل 2020 (مديرية أمن إجدابيا)
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