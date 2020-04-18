«سرت للنفط»: بدء العمل بالمضخات الكهربائية الغاطسة بدلا من الرفع بالغاز في حقل زلطن

موظفون في حقل زلطن للنفط. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت شركة سرت للنفط لإنتاج وتصنيع النفط والغاز بدء العمل بالمضخات الكهربائية الغاطسة في بئر بحقل زلطن، وذلك كبديل لطريقة الرفع الصناعي بالغاز، في ظل عدم توافر غاز الرفع.

وأوضحت الشركة أنه بعد نقل منصة الصيانة «Adowc#5» إلى البئر« C13-6» بحقل زلطن في 26 مارس الماضي لإجراء الصيانة المطلوبة، تم تغيير نظام الرفع الصناعى من الرفع بالغاز إلى المضخات الغاطسة، حسب بيان نشرته مساء أمس الجمعة على صفحتها بموقع «فيسبوك».

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وأشارت إلى إنزال المضخة بنجاح في البئر من قبل شركة «شلمبرجير» الدولية للنفط، وتم اختبار المضخة، «وكانت النتائج ممتازة»، وفق البيان، الذي نوه بأن البئر «C13-6» كانت مقفلة لعدم توافر غاز الرفع، إذ إنه يستهلك مليوني قدم مكعبة يوميا.

كما لفتت الشركة إلى أن البئر وضعت على الاختبار أول من أمس، الخميس، بمعدل إنتاج يومي في حدود 500 برميل من النفط الخام يوميا، مشيرة إلى أن أعمال الصيانة هذه تأتي ضمن مشاريع «الميزانية الاستثنائية».