تعقيم شاحنات تابعة لشركة سرت للنفط والغاز

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 أبريل 2020, 03:29 مساء
من أعمال تعقيـم الشاحنات التابعة لشركة سرت لإنتاج النفط والغاز. (الصفحة الرسمية للشركة)


أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، اليوم الأربعاء، تعقيـم شاحنات نقـل تحمل مواد خاصة بها، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة انتشار فيروس «كورونا».

ونوهت الشركة، في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إلى أن هذه الشاحنات «وصلت سابقاً من ميناء راس لانوف. وفي مارس الماضي، جهزت إدارة الصحة المهنية بشركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز من تجهيز المبنى المستهدف للحجر الصحي بالشركة باستراحة الشاطئ بالمنطقة الثانية.

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وضمن الإجراءات الاحترازية في الوقاية من«كورونا»، أجرت إدارة الخدمات بالشركة أعمال رش وتعقيم لبعض مواقعها، شملت: مبنى عمليات البحرية، القاطرات البحرية «البريقه والتحدي والساحل وبنغازي» والبوابة الصناعية، ومحطة التحلية، ومحطة كهرباء الأولى، وشحن الغاز ، ومحطة المطافئ الثانية ، وبوابة ميناء البريقة التجاري، وشحن الميثانول، وقسمي الاتصالات، وصيانة الآليات والمعدات، وبوابة الأمن الصناعي، وعمليات الحافلات، مبنى إدارة النقل، وصالة طعام تزويدات الغاز.

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