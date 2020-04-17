«الموارد المائية» تعد بصيانة المضخات المغذية لسلوق

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 17 أبريل 2020, 01:22 مساء
مسؤولون في مؤسسة الموارد المائية يعاينون مضخات ببلدية سلوق، 17 أبريل 2020، (صفحة المؤسسة على فيسبوك)

وعدت المؤسسة الوطنية للموارد المائية بالحكومة الموقتة بصيانة مضخات المياه المغذية لبلدية سلوق (80 كلم جنوب بنغازي)، وتركيب مولد كهربائي احتياطي لتشغيل المضخات في حال انقطاع التيار.

جاء ذلك خلال زيارة مسئولين بالمؤسسة للبلدية، حيث اطلعوا على الاحتياجات اللازمة لتأهيل شبكة المياه والصرف الصحي بها، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الجمعة.

وزار وفد المؤسسة منطقة السلك في البلدية، حيث وضعوا دراسة لتركيب شبكة مياه بها، بعد الإطلاع على معاناة سكان المنطقة في صعوبة الحصول على المياه.

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يأتي ذلك بعد زيارة رئيس المؤسسة عوض الدرسي الشركة العامة للمياه والصرف الصحي في سلوق، الأحد الماضي، إثر استغاثات المجلس البلدي بها من نقص مياه الشرب، وقد تعهد بصيانة وتوفير سيارات الصرف الصحي و مضخات المياه، قبل حلول شهر رمضان.

كما أن الأزمة كانت ضمن الملفات التي بحثها رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني مع الدرسي ، في اجتماع الثلاثاء الماضي، إذ وجه بوضع الحل لضمان توفير المياه لسكان البلدية.

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