الثني يبحث أزمة شح المياه في سلوق

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 10:10 صباحا
لقاء الثني والدرسي لبحث أزمة شح المياه في سلوق وتعقيم المدن، 13 أبريل 2020، (الحكومة الموقتة)

بحث رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني مع رئيس المؤسسة الوطنية للموارد المائية عوض الدرسي أزمة شح المياه ببلدية سلوق (80 كلم جنوب بنغازي)، وسبل وضع الحل لضمان توفير المياه لسكان البلدية.

والأحد الماضي زار الدرسي الشركة العامة للمياه و الصرف الصحي في سلوق، بعد استغاثات المجلس البلدي بها من نقص مياه الشرب، وقد تعهد بصيانة وتوفير سيارات الصرف الصحي و مضخات المياه، قبل حلول شهر رمضان.

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وفي سياق آخر، استمع الثني إلى شرح من الدرسي بشأن سير عمل لجنة تعقيم وتطهير المدن، حسب بيان الحكومة الموقتة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الإثنين.

وتحدث الدرسي عن المدن التي تم تطهيرها وتعقيمها حتى الآن، باحثا الخطة الموضوعة للبدء في مدن الجنوب الشرقي والجنوب الغربي والمنطقة الغربية.

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