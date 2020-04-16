المركزي يصدر 40 اعتمادا مستنديا بقيمة 56 مليون دولار خلال أسبوع

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 03:37 مساء
مقر المصرف المركزي في طرابلس. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلن المصرف المركزي، اليوم الخميس، فتح 40 اعتمادا مستنديا للاستيراد بقيمة تبلغ أكثر من 56.1 مليون دولار خلال الفترة من 9 إلى 16 أبريل الجاري.

وحسب جدول، نشره «المركزي»، شملت الاعتمادات الشركات الأربعين التي تنوعت أنشطتها بين المواد الغذائية والمواشي واللحوم، والأدوية والمستحضرات الطبية، والصابون ومواد التنظيف، واستيراد الآلات الزراعية.

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ويوم الأربعاء الماضي، أصدر «المركزي» ضوابط تنظيم إجراءات فتح الاعتمادات المستندية خلال الفترة الحالية، ليكون الحد الأدنى لقيمة الاعتماد المستندي الواحد للسلع التجارية والمستلزمات الصناعية والأدوية مبلغ 100 ألف دولار أميركي أو ما يعادله، ويكون الحد الأعلى لها مبلغ 2 مليون دولار أميركي أو ما يعادله، ومبلغ ثلاثة ملايين دولار أميركي أو ما يعادله كحد أعلى لاستيراد سلع: القمح، الشعير، السكر، الذرة، الصويا، المواشي، المعدات الطبية.

جاء ذلك بعد أن تداول مدونون بينهم شخصيات سياسية ورجال أعمال على صفحات التواصل الاجتماعي الليبية، الإثنين، رسالة من محافظ المصرف المركزي في طرابلس الصديق الكبير إلى رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، يعلن فيها الكبير فتح منظومة بيع النقد الأجنبي لتوفير السلع الغذائية والدوائية اعتبارًا من اليوم، الخميس، لمواجهة أزمة فيروس «كورونا المستجد».
 

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