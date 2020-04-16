«أوقاف الوفاق» تنفي فتح المساجد غدا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 16 أبريل 2020, 02:25 مساء
شعار هيئة الأوقاف التابعة لحكومة الوفاق، (أرشيفية: الإنترنت)

نفت الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية التابعة لحكومة الوفاق، الأخبار المتداولة عن فتح المساجد غدا الجمعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وشددت الهيئة على تقديم مصلحة الحفاظ على الأنفس ودفع الضرر، قائلة إن هذا واجب شرعي ووطني، حسب بيان على صفحتها في موقع «فيسبوك»، اليوم الخميس.

ونوه البيان بتنفيذ الكثير من المواطنين التعليمات الصادرة عن الجهات المختصة في مختلف القطاعات، داعيا إلى الالتزام بالحظر المفروض إلى حين صدور قرار في هذا الشأن من قبل الجهات المختصة.

فتاوى بإقامة الجماعة
ولفتت الهيئة إلى أن «بعض المحسوبين على العلم الشرعي»، لم تسمهم، أفتوا بضرورة إقامة صلوات الجماعة وعدم تعطيل المساجد، في مخالفة للجهات المسؤولة عن الأمر.

وأمس الأربعاء، أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» المستجد بحكومة الوفاق، تنفيذ حظر كلي ابتداءً من غد الجمعة ولمدة عشرة أيام، وذلك على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بالفيروس في البلاد إلى 35 إصابة.

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وأوضحت اللجنة خلال مؤتمر صحفي أن الحظر يشمل إقفال كل التجمعات بكل أشكالها من أسواق الخضراوات واللحوم، والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء حاجات الناس الضرورية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع «فيسبوك».

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