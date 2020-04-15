لجنة مجابهة «كورونا» بحكومة الوفاق تعلن تطبيق حظر كلي ابتداء من الجمعة ولمدة 10 أيام

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 15 أبريل 2020, 08:43 مساء

أعلنت اللجنة العليا لمجابهة فيروس «كورونا» المستجد بحكومة الوفاق، اليوم الأربعاء، تنفيذ حظر كلي ابتداءً من الجمعة المقبلة الموافق 17 أبريل الجاري، ولمدة 10 أيام، وذلك على خلفية ارتفاع عدد الإصابات بفيروس «كورونا» في البلاد إلى 35 إصابة.

وأوضحت اللجنة خلال مؤتمر صحفي أن الحظر يشمل إقفال كافة التجمعات بكل أشكالها من أسواق الخضروات واللحوم، والاكتفاء بالمحلات التجارية والمخابز الصغيرة لقضاء حاجات الناس الضرورية، وذلك حسب بيان منشور على صفحة المركز الوطني لمكافحة الأمراض بموقع «فيسبوك».

وأشارت إلى استثناء أصحاب السيارات الخاصة بالبضائع وسيارات الإسعاف وكذلك أصحاب المحلات الصغيرة والمخابز من قرار الحظر، لافتًا إلى السماح بالتنقل بالأرجل بشكل فردي يوميا من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الثانية ظهرًا دون استعمال السيارات مع الالتزام بإجراءات السلامة من ارتداء الكمامات.

كما تقفل المصارف تعاملها مع الجمهور نهائيًا خلال مدة الحظر المقترح، إلى جانب منع وجود أية تجمعات بكافة أشكالها، حسب البيان، الذي أشار إلى تولى وزارة الداخلية التعامل مع هذه التجمعات.

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