بالصور.. تعقيم العنابر وإجراء تحاليل للسجناء في سجن قرنادة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 14 أبريل 2020, 08:00 مساء
تعقيم غرف المساجين ومكاتب العاملين في مؤسسة الإصلاح والتأهيل قرنادة, 14 أبريل 2020 (خدمات الشئون الصحية في البيضاء)

أعلنت إدارة خدمات الشئون الصحية في البيضاء، عن تسيير فرق رصد إلى مؤسسة الإصلاح والتأهيل (سجن) قرنادة اليوم الثلاثاء، والتي قامت بتعقيم المقر بالكامل من عنابر سجناء ومكاتب العاملين، وإجراء تحاليل للسجناء الأجانب، من تحليل وباء كورونا والإيدز.

وأوضحت الإدارة، في بيان اليوم، أن إطلاق هذه الفرق، بتعليمات من مدير عام إدارة الشؤون الصحية السيد صالح عبد القادر بونوارة، وفي إطار التعاون بين مؤسسات الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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وتابعت أن الفرق قامت بتعقيم المقر بالكامل من عنابر سجناء ومكاتب العاملين، وإجراء تحاليل للسجناء الأجانب، من تحليل وباء كورونا والإيدز أيضا.

كما تم إلقاء محاضرة توعوية وتثقيفية للموقوفين بالمؤسسة، والتأكيد على إجراءات الوقاية السليمة، وكيفية التعامل مع حالات الاشتباه، فيما قامت الفرق بزيارة الرعاية الصحية الخاصة بالمؤسسة.

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