بطائرة خاصة.. أمن سبها يُرحّل عدد من السجناء الخطرين إلى سجن قرنادة

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 يونيو 2019, 11:41 مساء

رحلت مديرية أمن سبها، عددًا من السجناء الخطرين إلى سجن قرنادة بشرق ليبيا على متن طائرة خاصة لاستكمال الإجراءات الجنائية.

وذكرت مديرية أمن سبها في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في طبرق، أن الخطوة جاءت للحفاظ على الأمن والأمان، والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية التي يجمعها هدف واحد، وهو الحفاظ على النظام العام بما فيه الأمن العام.

وأوضحت مديرية أمن سبها أن السجناء الذين تم ترحيلهم يوم أمس الأثنين على متن طائرة خاصة عبر مطار تمنهنت الدولي، هم من المجرمين الخطرين والمحكومين والمتهمين في قضايا قتل وخطف والحرابة، لاستكمال الإجراءات الجنائية بشأنهم. 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عقيلة صالح: لن نعود لـ«الصخيرات» والتوافق بين السراج وحفتر مستحيل
ليبيا
الملاكم الليبي الزناد يقرر الرحيل
رياضة محلية
النائب حمودة سيالة: «اجتماع طرابلس» يلغي بالإجماع منصب القائد العام للجيش
ليبيا
«داخلية الوفاق» تسلم 20 مركبة لمديريتي أمن طرابلس ومصراتة وإدارة المرور
ليبيا
الرقابة على الأغذية: عينات «الدلاع» مطابقة للمواصفات
ليبيا
تراجع الصادرات الإيرانية إلى ليبيا بنسبة 68.8%
ليبيا
ساحر هندي يذهب ضحية ألعابه السحرية في نهر الغانغ
منوعات
قرارات هامة لبناء أجسام المنطقة الشرقية
رياضة محلية
كاركاتير خيري - إجماع عالمي .. لا للحل العسكري في ليبيا!
كاريكاتير
8.736 مليار دولار مبيعات النقد في 8 أشهر والرسوم عليها 22.06 مليار دينار
ليبيا
وزارة المالية تطالب «المركزي» بإيجاد آلية توفير النقد الأجنبي لصغار التجار
ليبيا
«أملاك طبرق» تقرر إعادة ممتلكات أسرة الملك إدريس بينها 24 هكتارا مشغولة من رئيس ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أميركي يطارد أحجارًا قمرية إحداها اختفت في ليبيا