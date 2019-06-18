بطائرة خاصة.. أمن سبها يُرحّل عدد من السجناء الخطرين إلى سجن قرنادة

رحلت مديرية أمن سبها، عددًا من السجناء الخطرين إلى سجن قرنادة بشرق ليبيا على متن طائرة خاصة لاستكمال الإجراءات الجنائية.

وذكرت مديرية أمن سبها في بيان نشرته وكالة الأنباء الليبية في طبرق، أن الخطوة جاءت للحفاظ على الأمن والأمان، والتعاون المشترك بين الأجهزة الأمنية التي يجمعها هدف واحد، وهو الحفاظ على النظام العام بما فيه الأمن العام.

وأوضحت مديرية أمن سبها أن السجناء الذين تم ترحيلهم يوم أمس الأثنين على متن طائرة خاصة عبر مطار تمنهنت الدولي، هم من المجرمين الخطرين والمحكومين والمتهمين في قضايا قتل وخطف والحرابة، لاستكمال الإجراءات الجنائية بشأنهم.