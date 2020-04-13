جهاز الشرطة القضائية يرفع درجة الاستعداد القصوى في السجون

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 13 أبريل 2020, 02:30 مساء
شعار جهاز الشرطة القضائية، (أرشيفية: الإنترنت)

وجه جهاز الشرطة القضائية برفع درجة الاستعداد القصوى داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل (السجون).

وطالب الجهاز باتخاذ جميع التدابير الأمنية اللازمة في هذه المؤسسات، مع نشر أكبر عدد من أفراد الشرطة تحسبا لأي ظرف طارئ، حسب صورة خطاب إلى مدراء تلك المؤسسات، منشور على صفحة الجهاز بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الإثنين.

وفي 24 مارس الماضي، تعرضت مؤسستي الإصلاح والتأهيل (سجني) عين زارة (أ) و(ب) إلى قصف أسفر عن وقوع إصابات بين العناصر العاملة وبعض النزلاء.

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وفي اليوم نفسه، ناشدت وزارة العدل في حكومة الوفاق المجتمع الدولي التدخل الفوري لإيقاف القصف الصاروخي الذي تتعرض له مؤسسة الإصلاح والتأهيل عين زارة (سجن الرويمي)، التي تأوي المؤسسة أكثر من 420 نزيلا.

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