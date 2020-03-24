«عدل الوفاق» تناشد المجتمع الدولي التدخل لإيقاف قصف سجن عين زارة

سجن عين زارة، (أرشيفية: الإنترنت)

ناشدت وزارة العدل في حكومة الوفاق المجتمع الدولي التدخل الفوري لإيقاف القصف الصاروخي الذي تتعرض له مؤسسة الإصلاح والتأهيل (سجن) عين زارة (الرويمي).

وتأوي المؤسسة أكثر من 420 نزيلا حيث تأكد وقوع ثلاث إصابات من العاملين في المؤسسة، حسب صورة المناشدة المنشورة على صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الثلاثاء.

ودعت الوزارة إلى السماح للأطقم الطبية بالدخول وإخلاء المصابين، وتمكين الفرق المساعدة من إخلاء باقي النزلاء ونقلهم إلى مكان آمن.

وحملت المسؤولية القانونية والأخلاقية «للقوات المعتدية على العاصمة»، محذرة من وقوع كارثة إنسانية إذا لم يتوقف الاستهداف المباشر للمؤسسة ومحيطها.

وكان وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة بعث رسالة إلى مجلس الأمن الدولي بشأن قصف المدينة القديمة في طرابلس، منبها إلى أن القصف يعرض الموروث الثقافي والمباني التاريخية في طرابلس إلى خطر التدمير.



وأمس، أعلنت عملية «بركان الغضب» وفاة شخصين جراء سقوط قذيفة على منزلهما في منطقة عين زارة، كما توفى رجل وأصيب طفليه جراء سقوط إحدى القذائف العشوائية بالمنطقة نفسها الأحد الماضي.



في حين قال الناطق باسم قوات القيادة العامة، اللواء أحمد المسماري، إن قوات حكومة الوفاق استهدفت منطقة الشرشارة شمال مدينة ترهونة بصواريخ «غراد»، مشيرا إلى «استمرار سقوط قذائف عشوائية من مدفعية قوات الوفاق على أحياء منطقة قصر بن غشير ووادي الربيع شرق العاصمة طرابلس»



جاء هذا التصعيد العسكري، بعد ترحيب المجلس الرئاسي والقيادة العامة بالدعوة الصادرة من 8 دول لوقف القتال لأغراض إنسانية للاستجابة لمواجهة فيروس «كورونا»، فيما دعت الأمم المتحدة إلى وقف عاجل لإطلاق النار.