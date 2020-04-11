الأمير محمد الرضا يطالب غوتيريس بممارسة «الضغط المناسب» لوقف سيل الدماء والدمار في ليبيا

الأمير محمد الرضا السنوسي، (أرشيفية: الإنترنت)

وجه الأمير محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، «رسالة مفتوحة» إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، مطالبا بممارسة «الضغط المناسب» لوقف سيل الدماء والدمار في ليبيا، وتوجيه الدعم اللازم للمؤسسات الصحية الليبية لتجاوز تأثيرات جائحة كورونا العالمية.

كما طالب المنظمة الأممية بالتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية، للوقوف إلى جانب ليبيا وشعبها في ظل الظروف العصيبة التي تهدد كيان البلاد ومستقبلنا.

وقال الأمير محمد في رسالته للأمين العام إلى الأمم المتحدة «كان لمنظمتكم الموقرة، خلال السنوات الماضية الدور الأبرز في الإشراف على عملية إرساء السلام والوصول إلى التوافق المرجو بين الأشقاء في بلادنا من خلال بعثة الدعم التي تناوب على رئاستها العديد من الشخصيات»، مضيفا أن هذه الجهود تكللت أحياناً بالنجاح، وبالتعثر أحياناً أخرى، وكانت تهدف بشكل أساسي إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي وتحقيق درجة من الاستقرار تسمح باستئناف عملية التطوير والبناء التي تتطلع اليها أطياف المجتمع الليبي كافة.

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ولفت إلى أن هذه المساعي النبيلة تصطدم اليوم بواقع مؤلم يجد فيه أبناء ليبيا أنفسهم على موعد يومي مع المعاناة الشاقة في طلب الرزق وتحصيل العلم وحفظ أمنهم وسلامة بيوتهم من الدمار والانتهاك.

وتابع أن عشرات الآلاف هجروا من مساكنهم ويضطر ملايين السكان إلى تحمل انقطاع الخدمات الأساسية من كهرباء وماء، فيما نفقد يومياً عشرات من خيرة شبابنا في دائرة عنف تأبى أن تضع أوزارها، «وكأن هذه المشاق لم تكن كافية لتهديد الوجود والسلام الأهلي والمجتمعي، لتضيف الجائحة العالمية (فيروس كورونا) التي تهدد الإنسانية جمعاء إلى المصاعب التي تنأى تحت أثقالها المؤسسات الليبية التي تكافح اليوم لتقديم الخدمات المطلوبة، في ظل شح الموارد المالية، وانقطاع إمدادات النفط التي تشكل المصدر الأساسي للدخل تحت تأثير مباشر للصراع السياسي والتصعيد العسكري الذي تشهده بلادنا».

وشدد الأمير محمد الرضا، على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في الحفاظ على مقدرات المؤسسة الليبية للاستثمار، وغيرها من مدخرات الشعب الليبي التي وضعت تحت الرقابة الأممية منذ سنوات وإعادتها في الوقت المناسب لاستغلالها في بناء الدولة وتطوير القدرات وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.