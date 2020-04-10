الحكومة الموقتة تطالب العالقين في مصر بالتواصل مع مندوبيها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 03:45 مساء
رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني. (الحكومة الموقتة)

طالبت الحكومة الموقتة، اليوم الجمعة، المواطنين الليبيين العالقين في جمهورية مصر العربية، والذين غادرو ليبيا اعتبارًا من مطلع  شهر يناير الماضي بضرورة التواصل مع المندوبين المكلفين من قبلها في كل من القاهرة، والإسكندرية، ومطروح.

ونشرت الحكومة في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أرقامًا تسهل للمواطنين العالقين مهمة التواصل مع مندوبي الحكومة في مصر وهي كالتالي:
- مطروح - صلاح محمود، هاتف رقم: 01276324434
- القاهرة  -  إبراهيم محمد سالم، هاتف رقم : 01065938856
- القاهرة - الشيباني محمد الاصيبعي، هاتف رقم : 01030507979

يشار إلى أن أزمة الليبيين العالقين في الخارج كانت محورًا لاجتماع عقدته لجنة مجابهة فيروس«كورونا» المستجد أمس الخميس، حيث بحث اللجنة سبل إعادة العالقين دون تعريضهم حياة المجتمع للخطر.

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