إيقاف التطعيمات بسبب «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 10 أبريل 2020, 12:45 مساء
جانب من حملات تطعيم سابقة قام بها مركز مكافحة الأمراض. (أرشيفية: الإنترنت).

أعلنت إدارة الخدمات الصحية يفرن، اليوم الجمعة، إيقاف التطعيمات بشكل موقت في البلدية.

ويستثنى من القرار تطعيم المواليد، حسب بيان بلدية يفرن على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ونشرت صفحة البلدية صورة خطاب لإدارة التطعيمات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض توصي فيه بتعليق الخدمات التطعيمية لمدة شهر اعتبارا من أمس الخميس.

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وحسب الخطاب، الذي يحمل تاريخ الأربعاء الماضي، ستعود الخدمات حال زوال خطر انتشار فيروس «كورونا» المستجد، مع استمرار تقديم الخدمة للمواليد بإعطاء جرعة الولادة فقط وهي الطعم المضاد للدرن، والمضاد لفيروس التهاب الكبد الوبائي، والمضاد لشلل الأطفال.

وأمس الخميس، ارتفع عدد الحالات المسجلة في ليبيا إلى 24 إصابة، بعد اكتشاف ثلاث حالات في بنغازي، كانت مخالطة لأول حالة اكتشفت في المدينة.

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